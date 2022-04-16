İzmir’de korkunç cinayet: Babasını bıçaklayarak öldürdü

İzmir’de çocukluğundan beri babasından şiddet gördüğünü söylediği öne sürülen genç, babasını bir balık restoranında bıçaklayarak öldürdü. Cinayet şüphelisi, babasını öldürdükten sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Haberler - İHA 16.04.2022 - 06:53

İzmir’de korkunç cinayet: Babasını bıçaklayarak öldürdü

İlişkili Haberler

Ehliyet sınavında üzerinden kredi kartı görünümlü 'böcek' çıktı

Ehliyet sınavında üzerinden kredi kartı görünümlü 'böcek' çıktı

Emniyet'ten sosyal medyada 'Suriyeli' paylaşımlara ilişkin açıklama

Emniyet'ten sosyal medyada 'Suriyeli' paylaşımlara ilişkin açıklama

'in Güzelbahçe ilçesinde gece saatlerinde bir restoranda cinayet işlendi. Edinilen bilgilere göre D.G. (29), aralarında daha önce de anlaşmazlık bulunan babası Haşmet Gürkan’ın (54) bulunduğu balık restoranına gelerek kendisiyle konuşmak istediğini söyledi.

Babasının kendisini içeri çağırması üzerine D.G., yanında getirdiği bıçakla babasını boğaz ve koltuk altından bıçakladı ve olay yerinden uzaklaştı.

Haşmet Gürkan, oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Haşmet Gürkan, oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olayı gören diğer müşterilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Haşmet Gürkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gürkan’ın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

TESLİM OLDU

Öte yandan olayın ardından restorandan uzaklaşan Haşmet Gürkan’ın oğlu D.G., polis merkezine giderek teslim oldu.

İlk ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen D.G.’nin babasının çocukluğundan beri kendisine şiddet uyguladığını, cinayeti de bu yüzden işlediğini söylediği bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...