İzmir'de korkunç iddia: Bebeğini gömdü

İzmir'de bebeğini gömdüğü iddia edilen anne ile dört yakını gözaltına alındı.

Olay, Tire ilçesi kırsal Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi.

Hatice D.'nin, evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini çuvala koyarak köprü altına gömdüğü öne sürüldü.

ARAMADAN SONUÇ ALINAMADI



Dün gelen ihbar ve Hatice D.'nin yakınlarının şikayetiyle, Tire Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çalışma başlatıldı.

Jandarma arama köpeği, söz konusu bölgede arama yaptı ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

KANLI ÇAMAŞIR BULUNDU

Hatice D.'nin evinde yapılan aramada ise üzerinde kan izi olduğu değerlendirilen çamaşırlar bulundu.

Bunun üzerine bugün, Hatice D. ile dört yakını daha gözaltına alındı.

Beş şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.