İzmir'de korkunç kaza: Yanarak can verdi

İzmir’in Menderes ilçesinde, iki aracın çarpışması sonucu araç alev topuna ödndü. Kazada kişi yanarak can verirken 3 kişi yaralandı.

İzmir'de korkunç kaza: Yanarak can verdi

Menderes-Gümüldür yolunda sürücüsü tespit edilemeyen araç, Ç.K. isimli kişinin kullandığı araçla çarpıştı.

Çarpışma sonucu bir araçta yangın başladı.

Araç içerisinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi can verirken, yanında bulunan M.Y. ise yangından son anda yaralı kurtuldu.

Çarpışmada, diğer araçta bulunan G.K. ve Ç.K. isimli kişiler ise yaralanarak Menderes Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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