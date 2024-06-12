İzmir’de korkunç olay: 14 yaşındaki çocuk, 4 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı

İzmir’in Narlıdere ilçesinde korkunç bir cinsel istismar olayı yaşandı. 14 yaşındaki erkek çocuğu, M.B’nin cinsel istismarına maruz kaldı. Olayı öğrenen H.A, M.N. ve A.G. de çocuğa cinsel istismarda bulundu. Olay, çocuğun yaşadıklarını yakınlarına anlatmasıyla ortaya çıktı. Anne iki şüphelinin evini ateşe verdi. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada 4 şüpheli tutuklandu. Mağdur çocuk ise devlet korumasına alınıp sevgi evine yerleştirildi.

İzmir’de korkunç olay: 14 yaşındaki çocuk, 4 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı

’de kan donduran bir olayı yaşandı.

Olay, geçen yıl Narlıdere ilçesine bağlı 2’nci İnönü Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, 14 yaşındaki erkek çocuğu M.B, ilk olarak M.B’nin (70) cinsel istismarına maruz kaldı.

Olayı öğrenen H.A. (79), M.N. (54) ve A.G. (32) de M.B’ye cinsel istismarda bulundu.

OLAYI ÖĞRENEN ANNE EVLERİNİ ATEŞE VERDİ

M.B, 2 ay önce yaşadıklarını yakınlarına anlattı. Olayı öğrenen M.B’nin annesi N.Ç, şüphelilerden H.A. ile M.N’nin evini ateşe verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili N.Ç, gözaltına alındı.

N.Ç, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.B’nin yakınları, durumu polise anlattı.

Olaya ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, nisan ayında M.B, H.A, M.N. ve A.G’yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mağdur çocuk M.B, devlet korumasına alınıp, sevgi evine yerleştirildi.

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