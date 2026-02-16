İzmir'de korkunç olay. 16 yaşındaki çocuk minibüste yandı

İzmir Küçük Çiğli Mahallesi Ata Sanayi Sitesi'nde park halinde olan ve uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen midibüste yangın çıktı. Yangında midibüste bulunan yabancı uyruklu 16 yaşındaki Abdullah Elali'nin hayatını kaybetti.

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Yaşları 15 ile 17 arasında değişen 4 arkadaş, iddiaya göre dün akşam birlikte vakit geçirdikten sonra eve gidecek otobüsü kaçırdı. Gençler, geceyi geçirmek amacıyla sanayi sitesinde park halindeki atıl ve hurda durumdaki 35 N 2886 plakalı minibüse girdi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede hurda minibüsü alev topuna çevirdi.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası araçta yapılan incelemede, 16 yaşındaki Abdullah Elali'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Elali'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÜÇ ÇOCUĞUN İFADESİ ALINDI



Öte yandan, Elali ile en son midibüste olduğu belirtilen 3 çocuk, ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Gençlerin ilk ifadelerinde; geceyi otobüste geçirdiklerini, Abdullah Elali'nin elindeki sigarayı söndürmeden araç içine attığını, uyudukları sırada yangınla uyandıklarını ve kendilerini dışarı atarken arkadaşlarının içeride kaldığını söyledikleri öğrenildi.

Yangın, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.