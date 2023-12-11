İzmir'de korkunç olay: Annesini öldürdü, babasına gidip itiraf etti

Olay, dün akşam saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi 7033 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre çok sayıda suçtan kaydı bulunan ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen B.Ç., henüz belirlenemeyen nedenle annesi Fazile Ç. (43) ile tartışmaya başladı.

Yaşanan gerginliğin ardından B.Ç. sert bir cisimle annesinin başına defalarca vurdu. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, evden ayrılan B.Ç., bir iş yerinde bekçi olarak çalışan babası H.Ç.'nin yanına giderek annesini öldürdüğünü söyledi. Oğluyla birlikte eve dönen H.Ç., eşini yerde yatarken görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Durumun bildirilmesinin ardından eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.