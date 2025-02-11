İzmir'de korkunç olay: Bebeğini denize attı!

Bir kadının Bengiler Mahallesi'nde denize girdiğini ve kucağındaki bebeği suya attığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan 1 yaşındaki bebek, sağlık ekibince Seferihisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Çevredeki güvenlik kameralarının inceleyen ekipler, tespit ettikleri anne Kevser C'yi (30) gözaltına aldı.



Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



