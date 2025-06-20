İzmir'de korkunç ölüm: Akan trafikte yolun ortasına yattı

İzmir'de akan trafikte yolun ortasına yatan kadın, iki aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 05.10 sıralarında Buca ilçesinde yaşandı.

İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Zeliha Özbaş, akan trafiğe aldırış etmeden aniden yola atladı.

Araç sürücüleri, kadına çarpmamak için ani manevralar yaparak kazayı son anda önledi.

Ancak kadın bir süre sonra yolun ortasına uzandı.

İKİ ARAÇ KADININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Karşı yönlerden gelen ve plakaları henüz tespit edilemeyen iki aracın çarpması sonucu Zeliha Özbaş ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ



Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Özbaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.