İzmir'de korkunç ölüm: İskeleden denize atlarken dibe çakıldı

İzmir'de iskeleden denize atladıktan sonra dibe çakılan 55 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

İzmir'de korkunç ölüm: İskeleden denize atlarken dibe çakıldı

'in Foça ilçesinde bugün saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Gencelli Halk Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, plajdaki beton iskeleden balıklama olarak denize atlayan İlhan Günay (55) dibe çakıldı.

Denizin dibindeki taşlara kafasını vurduğu öne sürülen Günay'ı denizde kanlar içerisinde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İlhan Günay'ın boynu kırıldıktan sonra hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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