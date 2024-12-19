İzmir’de korkunç son: Kapüşonu yumurta toplama makinesine dolandı, nefessiz kalıp can verdi

İzmir’in Foça ilçesinde kapüşonunun yumurta toplama makinesine dolanması sonucu nefessiz kalan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Ilıpınar Mahallesi’ndeki bir yumurta işletmesinde çalışan Semra Yıldırım’ın (32) kıyafetinin kapüşonu, yumurta toplama makinesine dolandı.

NEFESSİZ KALIP YAŞAMINI YİTİRDİ



Durumu fark eden çalışma arkadaşları, nefessiz kalan kadına müdahalede bulundu.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Menemen Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.