İzmir'de Dikili ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı.

20 HEKTARLIK LAN ZARAR GÖRDÜ

İzmir’in Dikili ilçesi Çandarlı bölgesi Yaylayurt mevkiinde yazlık sitelerin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 20 hektarlık bir alanın etkilendiği ve yangında zarar gören ev olmadığı öğrenildi.

İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı bölgesi Yaylayurt mevkiinde akşam 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yazlık sitelerin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle giderek büyüdü. Bölgeye yangın nedeniyle 5 helikopter ve 25 arazöz, 3 dozer, 5 su tankeri ve çok sayıda ekibin yanı sıra iş makineleri, itfaiye ve orman araçları sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yazlık evlerin yangın nedeniyle zarar görmediği öğrenildi. Yaklaşık 20 hektarlık alanı etkileyen yangını çevre sakinleri de üzüntü ile izledi. Vatandaşlar yangın öncesi bölgenin yemyeşil olduğunu, alanın bu hale gelmesine üzüldüklerini belirtti. Yangından oluşan duman, çevre ilçelerden de görüldü.

MENDERES İLÇESİNDE YANGIN: 2 OTEL TAHLİYE EDİLDİ

Menderes ilçesi Özdere bölgesindeki ormanlık alanda elektrik tellerinin sürtünmesi sonucu orman yangını çıktı. Alevlerin tehdit ettiği bölgede bulunan iki otelde konaklayanların ekipler tarafından tahliyesine başlanıldı.



Menderes ilçesinin turizm cenneti Özdere bölgesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde Otelle Bölgesi olarak bilinin yerde, saat 22.15 sıralarında yangın çıktı. Grand Efe otelinin karşısındaki ormanlık alanda elektrik tellerinin birbirine sürtünmesinden kaynaklandığı belirlenen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin fark edenlerin ihbarı üzerine ekipler sevk edildi. 5 yıldızlı otellerin yoğun olduğu bölgede alevlerin tehdit ettiği bazı otellerde konaklayan tatilciler, ekipler tarafından tahliye edilmeye başlandı.



yangına ilk olarak Menemen Belediyesi itfaiye ekibi müdahale etti. Alevlerin hızla yayılması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlık ekipler, bölgeye sevk edildi. 38 arazöz, 4 dozer ile itfaiye ekipleri alevlere müdaha etmeye başladı.



Yangın nedeniyle İzmir- Kuşadası yolu da trafiğe kapatıldı. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.