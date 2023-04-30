İzmir’de küle dönen sitede hasar tespit çalışmaları başlıyor

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR



Lüks sitede bugün itfaiye ekiplerinin yangının çıkış sebebine dair araştırmaları devam etti.



İtfaiye ekipleri çalışmalarını tamamladıktan sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen savcının da sitede inceleme yaparak, soruşturmayı tamamlayacağı ifade edildi.



Daha sonra da itfaiye ekipleri dairelerdeki hasar tespit çalışmalarına başlayacak.

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