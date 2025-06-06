İzmir'de kurban kesim noktalarında yoğunluk oluştu

Kentte Kurban Bayramı'nın ilk günü, bayram namazının ardından kurban kesim alanlarında yoğunluk yaşandı.

Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren belirlenen kesim noktalarına akın etti. Kurbanlık hayvanlarını kesim alanlarına getirenler, kesimlerini yaptı.

Bornova ilçesine bağlı Işıkkent Mahallesi'ndeki kesim noktası vatandaşların tercih ettiği yerlerden oldu.