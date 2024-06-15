İzmir'de kuyruğuna taş bağlanmış ölü yunus bulundu

İzmir açıklarında kuyruğuna taş bağlanmış ölü yunus bulundu.

Yaklaştıklarında yunusun ölü olduğunu fark ettiklerini anlatan Karaburun'da dalış eğitmenliği yapan Hamdullah Aras, "Vücudunda tüfek saçması izleri vardı." dedi.

Aras, yunusun ölümünün üzerinden bir kaç gün geçtiğini düşündüklerini ifade ederek, "Tahminimizce öldürülmesinin üzerinden 3-4 gün geçmiş. Kuyruk tarafına iple taş bağlanıp aşağı salınmış. Taşla birlikte önce batmış ama yunus şiştikten sonra taşla yukarı çıkmış." diye konuştu.

Su üzerindeki ölü yunus, teknedekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yunusun kuyruğuna bağlı taş da su altından görüntülendi. Su altındaki çekim sırasında bölgede yüzen başka yunuslar da kaydedildi.

