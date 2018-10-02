İzmir'in Buca ilçesi Özmen Caddesi'ndeki kuyumcuya gelen Ahmet Kızıl, iş yerinden hırsızlık yapıldığını görünce durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, apartman girişindeki duvarın delinerek kuyumcuya girildiğini tespit etti.



İş yerinde yapılan incelemede, güvenlik kamerası kayıtlarının da söküldüğü, duvarı delmek için kullanılan malzemelerin de toplanıp götürüldüğü belirlendi.



Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, soygunu gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



Kuyumcu Ahmet Kızıl, sabah iş yerini açtığında duvarın delik olduğunu ve çelik kasanın da patlatılmış olduğunu gördüğünü belirterek yaklaşık 1 kilogram altın ile kasadaki paraların çalındığını ifade etti.



Kızıl, altın ve paraların değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğunu kaydetti.