İzmir'de kuyuya düşen anne ve 2 çocuğu kurtarıldı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde su kuyusuna düşen anne ve 2 çocuğu, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'de kuyuya düşen anne ve 2 çocuğu kurtarıldı

Aydın Mahallesi 4301 Sokak'ta anne ve 2 çocuğu, su kuyusuna düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin çalışmasıyla anne ve çocukları, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyudan çıkarıldı.

Anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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