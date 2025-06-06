İzmir'de kuyuya düşen anne ve 2 çocuğu kurtarıldı

Aydın Mahallesi 4301 Sokak'ta anne ve 2 çocuğu, su kuyusuna düştü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.



AFAD ekiplerinin çalışmasıyla anne ve çocukları, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyudan çıkarıldı.



Anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.