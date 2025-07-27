İzmir'de kuyuya düştü, ekipler harekete geçti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'den yapılan açıklamaya göre, Bozköy Mahallesi'nde C.E. (35), henüz öğrenilemeyen nedenle bir dolgu sahasında açılan 15 metre derinliğindeki fore kazık kuyusuna düştü.

İhbar üzerine bölge sevk edilen İtfaiye Dairesi Başkanlığı Aliağa ekipleri, arazöz ve kurtarma aracıyla C.E'yi kuyudan çıkardı.

Yaralanan C.E, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.