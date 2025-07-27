İzmir'de kuyuya düştü, ekipler harekete geçti

İzmir'in Aliağa ilçesinde 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'de kuyuya düştü, ekipler harekete geçti

Büyükşehir Belediyesi'den yapılan açıklamaya göre, Bozköy Mahallesi'nde C.E. (35), henüz öğrenilemeyen nedenle bir dolgu sahasında açılan 15 metre derinliğindeki fore kazık kuyusuna düştü.

İhbar üzerine bölge sevk edilen Dairesi Başkanlığı Aliağa ekipleri, arazöz ve aracıyla C.E'yi kuyudan çıkardı.

Yaralanan C.E, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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