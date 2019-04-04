İzmir'de 15 yaşındaki bir lise öğrencisi kendini asarak intiahr etti.
Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi.
Gaziemir Belediye Meclisi'nde görevli bir meclis üyesinin oğlu olan 15 yaşındaki T.M. kendini asarak intihar etti.
T.M'nin, Mavi Balina adlı oyundan etkilenerek intihar ettiği iddia ediliyor. Akşam saatlerinde gerçekleşen olay, Gaziemir’de sevenlerini yasa boğdu.
Olayı duyar duymaz Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi’ne gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.
T.M.'nin ölümüyle ilgili cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma başlatıldı.