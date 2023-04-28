İzmir'de lüks sitede yangın: Misafirin dikkati can kaybını önledi!

"HİÇ TAHMİN ETMEDİĞİMİZ BİR ŞEY YAŞADIK"



Site sakinlerinden Erhan Çarkçı ise akşam saatlerinde dışarıdan sesler gelmeye başladığını belirterek, "Yönetim tarafından duman kaynaklı 'daireleri boşaltın' şeklinde bir ihbar dairelere ulaştı. Bunun neticesinde daireleri hızlı bir şekilde boşalttık. O esnada sadece duman vardı. Bloktan çıkarken bizim kat koridorunda yangını gördük. Bize göre yangının ilk çıktığı yer o bölge. Oraya hızlı müdahale edilseydi bu şekilde binanın tamamı yanmazdı." değerlendirmesinde bulundu.



Yangında evde kalan iki köpeği ölen site sakinlerinden Elif Alev de yangın gece geç saatlerde çıkmadığı için dua ettiklerini kaydetti.



Binanın dış yüzey kaplamasının yangının hızla yayılmasında etkili olduğunu savunan Alev, "Mutlaka bir sorumlusu olmalı. Bizler değiliz. Biz sadece güvendik. Bu sitede yaşadık. Ben bu sabah seyahate gidecektim. 18 yaşındaki oğlumu evde bırakacaktım. Allah korudu. Birinci kattaydık. Biz çok başında çıktık. Hiç tahmin etmediğimiz bir şey yaşadık. Köpeklerimiz evdeydi. Eve dönüp köpeklerimizi alacak vaktimiz bile olmadı maalesef." ifadelerini kullandı.



Alev, binada yangın merdiveninin olmadığını da iddia etti.



LÜKS SİTEDE YANGIN



Narlıdere'ye bağlı Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu sitedeki 8 katlı binada dün gece saat 22.00 sıralarında yangın çıkmış, adrese çok sayıda itfaiyenin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri yönlendirilmişti.



Zaman zaman patlama seslerinin geldiği binada bulunanlar ekiplerce tahliye edilmiş, yangın 8 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınmıştı.



Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 1 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, 6 kişiye ise ambulansta müdahale edildiği bildirilmişti.