İzmir’de maden ocağında kaza: 3 işçi yaralı

İzmir’de maden ocağında ahşap direklerin devrilmesi sonucu 3 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, hastaneye kaldırıldı.

İzmir’de maden ocağında kaza: 3 işçi yaralı

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’in Ödemiş ilçesinde maden ocağında ahşap tahkimat direklerinin devrilmesi sonucu yaralanan 3 hastaneye kaldırıldı.

Emirli Mahallesi’ndeki maden ocağında eskiyen ahşap tahkimatların değiştirilmesi sırasında bazı direkler devrildi.

Devrilen direklerin altında kalan 3 işçi, mesai arkadaşlarının çabasıyla kurtarıldı.

İzmir’de maden ocağında kaza: 3 işçi yaralı - 1

Ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan ocakta herhangi bir göçük durumunun olmadığı belirtildi.

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