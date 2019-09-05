İzmir'in Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi mevkisinde bir vatandaşa ait arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve makilik alana sıçrayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazözle müdahale edilmeye başlandı.
Ekiplerin, yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 2 dekarlık alan zarar gördü.
İzmir'de makilik alanda yangın
Anadolu AjansıTürkiye
İzmir'in Foça ilçesinde makilik alandaki yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 dekarlık alan zarar gördü.
İzmir'in Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi mevkisinde bir vatandaşa ait arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.