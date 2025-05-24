İzmir'de iki noktada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale

İzmir'in Foça ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Urla ilçesinde de makilik alanda yangın çıktı.

İzmir'de iki noktada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale

Foça Gerenköy mevkisinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozerle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

URLA'DA MAKİLİK ALANDA YANGIN

Yangın, saat 16.30 sırlarında ilçesi Gülbahçe Mahallesi mevkiinde bulunan makilik alanda başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan yoğun bir çalışma yürütüyor.

Yangınla mücadele için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 3 helikopter, 18 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 dozer görevlendirildi.

Ekipler, alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek ve yangını söndürmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

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