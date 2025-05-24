İzmir'de makilik yangını: Havadan ve karadan müdahale

Gerenköy mevkisindeki tarım arazisinde, saat 14.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler yakındaki makilik alana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.