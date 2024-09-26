İzmir'de manevra yaptığı sırada denize düşen aracın sürücüsü öldü

İzmir Alsancak Limanı’nda bir araç, sürücüsünün manevra yaptığı esnasında denize düşmüştü. Hastanede tedavi altına alınan sürücü, yaşam mücadelesi kaybetti.

İzmir'de manevra yaptığı sırada denize düşen aracın sürücüsü öldü

Olay, dün Alsancak Limanı’nda meydana gelmişti. iddiaya göre, mühendis Doruk Yormaz (40), idaresindeki binek araç, manevra esnasında denize düştü. Çevredeki işçilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerce araç vinç yardımıyla denizden çıkarılırken, durumu ağır olan Yormaz, ambulans ile Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından hayati tehlikesi bulunan Doruk Yormaz, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Aracın sürücüsü 40 yaşındaki Doruk Yormaz, hastenedeki tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.

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