İzmir'de metro ve tramvay çalışanları greve gitti

İzmir Metro AŞ adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki 625 çalışanı ilgilendiren TİS görüşmelerinden sonuç alınamadı.

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hamdullah Giral, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Haklı taleplerimize karşılık bulamadığımızdan daha önce aldığımız grev kararımızı bu saatten sonra uygulamaya koyuyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Giral, grev kararı alınsa da işçilerin emeği için görüşmelere her zaman açık olduklarını belirterek, "Bizi bu grev kararını uygulamaya koymaya zorlayanlar, zorda bırakanlar artık düşünsün. Kapımız açık bekliyoruz. Bu saatten sonra iş yerlerine kimse girmeyecek. Gün boyunca buradayız. Hep beraber halaylarla, alkışlarla grev ilanlarımızı iş yerlerine asıyoruz." diye konuştu.