İzmir'de metruk binada yangın

Şehitler Caddesi'ndeki iki katlı metruk binada saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binadan yükselen duman gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OKULA DA SIÇRADI

Alevler, bitişikteki kolejin duvarına da sıçradı. Yangın sırasında okulda öğrencilerin olmadığı belirtildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ekiplerin yaptığı incelemede metruk binada kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Polis başlattığı çalışmada, yangına neden oldukları gerekçesiyle iki kişiyi gözaltına aldı.



Olaya ilişkin inceleme sürüyor.