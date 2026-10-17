İzmir'de mevsimin ilk karı yağdı
17.10.2026 17:46
IHA
İzmir’in Ödemiş ilçesinin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Zirvede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi’nde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren yağışın ardından zirve beyaz örtüyle kaplandı.
Bozdağ’da etkili olan kar yağışı sonrası zirvede kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı.
IHA
Yağışın ardından Karayolları ve belediye ekipleri, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz durumuna geçti.
Ekiplerin bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır beklediği öğrenildi.