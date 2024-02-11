İzmir'de milyar dolarlık sahtecilik: 6 şüpheli daha yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, "suç gelirlerinin aklanması", "görevi kötüye kullanma", "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi tutuklandı.

İzmir Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın ikinci ayağı kapsamında 6 şüpheli hakkında daha yakalama kararı verildi.



Şüphelilerden 4'ü İstanbul, 1'i İzmir, 1'i de Gaziantep'te gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işleminin devam ettiği öğrenildi.



OPERASYON



Çeşme ilçesinde 11 Ocak'ta operasyon düzenlenmiş, 4'ü gümrük memuru, 6 şüpheli yakalanmıştı.



"Suç gelirlerinin aklanması", "görevi kötüye kullanma", "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" gibi suçlar işlediği öne sürülen şüphelilerin, 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon avro ile 6 milyon 950 bin Danimarka kronunu, sahte belgelerle ülkeye girmiş gibi gösterdikleri ve sisteme dahil ettikleri öne sürülmüştü.



Şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.