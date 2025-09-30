İzmir'de minibüs ile kamyon çarpıştı
İzmir'in Narlıdere ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İzmir'in Narlıdere ilçesinde F.Y. idaresindeki minibüs, Mithatpaşa Caddesi'nde G.D.'nin kullandığı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Araçta sıkışan minibüs sürücüsü F.Y., itfaiye görevlilerince çıkarıldı.
Yaralı sürücüler, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
