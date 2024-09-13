İzmir'de minibüs şoförü silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Alsancak-Bornova hattında minibüste çalışan 28 yaşındaki şoför Doğukan Akgün'ü Evka 3 Mahallesi'ndeki dolmuş durağındaki aracında hareketsiz halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan incelemede tabancayla vurulmuş haldeki Akgün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.



Cinayet şüphesini de değerlendiren polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

