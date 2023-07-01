İzmir'de minibüsle otomobil çarpıştı: 4 ölü 21 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen jandarma ve polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde otomobilde bulunan Sibel Ö. ile Şengül A.'nın yaşamını yitirdiği, her iki araçta bulunan toplam 23 kişinin de yaralandığı belirlendi.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Özcan Ö. ve Mustafa K. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.