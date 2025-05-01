İzmir'de miras kalan villa için kırbaçlı dehşet!

MİRAS KALAN VİLLA İÇİN DÖVMÜŞLER



B.A.S, ilk ifadesinde tanıdığı B.M, A.A, Ç.Y. ve O.E.İ.'nin konuşma bahanesiyle kendisini bir otomobile bindirdiğini, miras kalan bir villanın satışından elde ettiği paradan zorla pay istediklerini, itiraz etmesi üzerine dövüldüğünü söyledi.



Otomobilden indirildikten sonra durakta kırbaçla dövüldüğünü anlatan B.A.S, cep telefonunun da zorla alındığını belirtti.



ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI



Şüphelilerden B.M. ve A.A. emniyete gelerek teslim oldu, cep telefonu ile kırbacı güvenlik güçlerine teslim etti.



Diğer şüpheliler Ç.Y. ve O.E.İ. de gözaltına alındı.