İzmir'de motoryatta yangın: Kullanılamaz hale geldi
İzmir'in Çeşme ilçesinde motoryatta yangın çıktı. Açığa çekilen tekne söndürülürken, kullanılamaz hale geldi.
İzmir Çeşme Dalyan Balıkçı Barınağı'nda bağlı bulunan Nebahat Özdemir İlgüy'e ait "Sea Nymph" isimli motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi ile Çeşme Kolluk Destek Tim Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, alevlerin diğer teknelere sıçramaması için yatı açığa çekti.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında motoryat kullanılamaz hale geldi.
Söndürme çalışmaları sırasında batan motoryatın çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
PERSONELİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Olay sırasında motoryatta bulunan personel Naci Bilen'in ifadesinde, sabah saatlerinde teknede elektrik olmadığını, sigortayı açtığını, bir süre sonra makine dairesinden dumanların gelmeye başladığını söylediği öğrenildi.
Bilen'in, aniden bir alevlenme olduğunu ve hızla yangının büyüdüğünü aktardığı belirtildi.
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