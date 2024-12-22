İzmir’de motosiklet devrildi: Bir kişi yaşamını yitirdi

İzmir'in Çiğli ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir’de motosiklet devrildi: Bir kişi yaşamını yitirdi

Refik Mert'in (45) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Anadolu Caddesi'nde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Mert'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Mert'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Refik Mert'in amatör olarak müzisyenlik yaptığı belirtildi.

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