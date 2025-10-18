İzmir'de motosiklet hırsızları tutuklandı

İzmir'de Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaşanan motosiklet hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı.



Bölgedeki 40 güvenlik kamerasındaki 100 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelilerin bir süre önce cezaevinden çıkan B.E.H. ve F.Y. olduğunu belirledi.



Düzenlenen operasyonda beş motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi, iki şüpheli gözaltına alındı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.