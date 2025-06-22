İzmir'de motosiklet ile kamyon çarpıştı: Bir ölü

Dereuzunyer Mahallesi Rahmanlar Barajı mevkisinde H.D. (23) yönetimindeki kamyon, karşı yönden gelen H.E.'nın (16) kullandığı motosikletle çarpıştı.



İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü H.E. ve arkasındaki Metin Genç, ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Durumu ağır olan H.E., İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; Metin Genç ise Bayraklı Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

BBP ÖDEMİŞ İLÇE BAŞKANI'NIN YEĞENİYMİŞ



Hastanede tedavisi süren Genç, bugün hayatını kaybetti. Genç'in Büyük Birlik Partisi (BBP) Ödemiş İlçe Başkanı Murat Cansız'ın yeğeni olduğu öğrenildi.

H.E.'nin tedavisi sürürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

