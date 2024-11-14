İzmir'de mühürlenen otelde yangın

Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi 1460 Sokak'taki 5 katlı bir otelin resepsiyon bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Alevler kısa sürede otelin üst katlarına da sıçradı.



Devriye görevindeki bekçilerin yangını fark edip durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

