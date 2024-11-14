İzmir'de mühürlenen otelde yangın

İzmir'de mühürlü olan 5 katlı bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İzmir'de mühürlenen otelde yangın

Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi 1460 Sokak'taki 5 katlı bir otelin resepsiyon bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Alevler kısa sürede otelin üst katlarına da sıçradı.

Devriye görevindeki bekçilerin yangını fark edip durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir'de mühürlenen otelde yangın - 1

Ekiplerin çalışması sonucu yangın bitişiğindeki binalara sıçramadan söndürüldü. nedeniyle otelde ve park halindeki 2 araçta hasar oluştu.

Kapalı olan otelin dün sabah mühürlendiği öğrenildi.

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