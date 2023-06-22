İzmir'de müzik yasağına düzenleme

Pandemi sürecinde uygulanan müzik yasağı kararında İzmir'de yeni düzenlemeye gidildi. Yasak, saat 00.00'a kadar yapılabilen müzik yayınları açık eğlence yerlerinde 01.00, kapalı eğlence yerlerinde ise 04.00 ile sınırlandırıldı.

İzmir'de müzik yasağına düzenleme
Antalya'da 00.00 sonrası müzik yasağı kaldırıldı

Antalya'da 00.00 sonrası müzik yasağı kaldırıldı

Haberi Görüntüle

İl Mahalli Çevre Kurulu, Covid-19 salgını çerçevesinde alınan yasağı kararının saatlerinde alınacak karar için toplantı yaptı.

Toplantıda alınan kararda 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 00.00'a kadar yapılabilen müzik yayınları saatinde düzenlemeye gidildi.

Alınan karara göre açık eğlence yerlerinde yapılacak canlı müzik yayın saatlerinin 01.00 ile sınırlandırılırken kapalı eğlence yerlerinde yapılacak canlı müzik yayın saatlerinin 04.00 ile sınırlandırılmasına karar verildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...