İzmir'de narko-terör operasyonu: 40 gözaltı

İzmir'de gerçekleştirilen narko-terör operasyonunda, aralarında terör örgütleri FETÖ ve PKK zanlılarının da bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de narko-terör operasyonu: 40 gözaltı
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ve Menemen Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Terörle Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, kent merkezi ve Menemen ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 8 bin 277 sentetik ecza, 77 gram esrar-skank, ruhsatsız 4 tabanca ve bir tüfek, bu silahlara ait 147 fişek, 900 litre taklit etiketli etil alkol, 138 şişe gümrük kaçağı içki, 16 bin içi doldurulmuş makaron, 10 bin boş makaron, 6 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Ekipler, uyuşturucu satışı yapan, aralarında terör örgütleri ve şüphelilerinin de bulunduğu 40 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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