İzmir'de narkotik operasyonu: Bir gözaltı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde arama yapılan otomobilde 26 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de narkotik operasyonu: Bir gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda getirileceği bilgisi üzerine başlattı.

Ekipler, plakasını belirlediği otomobili Kemalpaşa ilçesinde durdurdu. Yapılan aramada 26 kilo 550 gram esrar bulundu.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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