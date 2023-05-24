İzmir'de naylon barakada erkek cesedi bulundu

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, isminin Necip Demir olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.



Necip Demir'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

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