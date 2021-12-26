İzmir'de oğlunun kalbinden bıçakladığı kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından kalbinden bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 26.12.2021 - 07:51

İzmir'de oğlunun kalbinden bıçakladığı kadın hayatını kaybetti

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Bahçelievler Mahallesi 509/6 Sokak'taki evde Sevda Yalın (56) ile oğlu A.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Bu sırada annesini göğsünden bıçaklayan zanlı, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yalın, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.E'nin ilk ifadesinde, alkol aldığı sırada annesi ile tartıştıklarını ve bu sırada sinirlenerek oturma odasında bulunan cam sehpayı yumrukladığını daha sonra ise nereden aldığını bilmediği bir bıçakla da annesini bıçakladığını söylediği öğrenildi.

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