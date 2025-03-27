İzmir'de öğrenci indirimine 30 yaş sınırına ceza!

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun (TİHEK) kararına göre, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17 Mayıs 2024'te "İzmir'im Kart Yönetmeliği"nde yaptığı değişiklikle, toplu taşımada öğrenci indiriminden faydalanabilecek kişiler için "30 yaşından gün almamış olma" şartı getirildi.



Öğrenci indirimi iptal edilen 34 yaşındaki üniversite öğrencisi M.R.Y, mağduriyetinin giderilmesini istediği belediyeden olumsuz yanıt alınca TİHEK'e başvurdu.



İnceleme kapsamında belediye, "30 yaşından gün almış kişilerin öğrencilik hayatı devam etse de aktif çalışma hayatına dahil olabileceğinin düşünüldüğü" savunmasında bulundu. Ücretsiz ve indirimli taşıma maliyetinin ücretli binen yolculardan ve belediye bütçesinden karşılandığı aktarılan görüşte, "ileri yaşlarına rağmen yalnızca indirimli öğrenci kartını kullanmak adına öğrenciliğini sürdüren vatandaşların kamu üzerinde ciddi bir yük oluşturduğu" öne sürüldü.



Başvuruyu inceleyen TİHEK, "yaş temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine" karar vererek, belediyeye üst sınırdan 204 bin 285 lira idari para cezası uyguladı.



Kararda, bir kişinin hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden, karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını yaşı nedeniyle engelleyen veya zorlaştıran her türlü farklı muamelenin, yaş temelinde doğrudan ayrımcılık olarak tanımlandığına işaret edildi.