İzmir'de öğrenci servisi TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de öğrencileri taşıyan servis midibüsü, Buca ilçesi Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi'nde, park halindeki akaryakıt TIR'ına çarptı.



Kazada, Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi, hayatını kaybetti.



Yaralanan 1 öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Okul servisi ile TIR'ın sürücüleri gözaltına alındı.