İzmir'de öğrencilerden 10 Kasım koreografisi

İzmir’de Karaburun İlkokulu öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86'ncı yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.

İzmir'de öğrencilerden 10 Kasım koreografisi

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yılı nedeniyle İlkokulu öğrencileri, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü için hazırlık yaptı.

İzmir'de öğrencilerden 10 Kasım koreografisi - 1

bahçesinde gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından, 196 öğrencinin katılımı ve 12 öğretmenin desteğiyle, ’ün vefatının 86'ncı yılı dolayısıyla "09.05" ve "1938" koreografisi oluşturdu.

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