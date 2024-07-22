İzmir'de öğrencilere cinsel saldırıdan yargılanan profesör serbest bırakıldı

Ege Üniversitesi (EÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde bazı öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen öğretim üyesi, 4 öğrenciye yönelik "sarkıntılık boyutunda cinsel saldırı" suçundan toplam 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza da önce paraya çevrildi, ardından hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İzmir'de öğrencilere cinsel saldırıdan yargılanan profesör serbest bırakıldı

İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Z.E.B. ile taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Tutuksuz sanık Z.E.B. 35 yıldır meslekte olduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Dokunmuş olabilirim ama kesinlikle cinsel amaçlı değil, suçsuzum." dedi.

Mağdurların avukatı Mustafa Çetin, müvekkillerinin mağduriyeti ve üniversitenin prestiji göz önünde bulundurularak cezanın en üst sınırdan verilmesini ve indirim uygulanmamasını talep etti.

Mahkeme, sanığın 4 öğrenciye karşı "sarkıntılık boyutunda cinsel saldırı" suçunu işlediği kanaatine vararak her mağdur için ayrı ayrı 2 yıl 6 ay, toplamda ise 10 yıl hapis ile cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Hakim, sanığın 2 öğrenciye karşı "" suçundan da toplam 23 bin lira para cezasına çarptırılmasına, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

İzmir'de öğrencilere cinsel saldırıdan yargılanan profesör serbest bırakıldı - 1

EÜ Diş Hekimliği Fakültesinde bir grup öğrenci, öğretim üyesi Z.E.B'nin kendilerine yönelik cinsel tacizde bulunduğunu öne sürerek dekanlığa başvurmuştu.

Basında haberlerin yer alması üzerine, EÜ Rektörlüğü, 1 Ekim 2020'de yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Rektörlükçe oluşturulan kurul, Z.E.B. hakkında kısmen "lüzum-u muhakeme" kararı vermişti. Z.E.B'nin karara itirazı üzerine dosya Danıştaya gitmişti.

Danıştay 1. Dairesi, mevcut delillerin şüpheli hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte olduğunu belirterek, yargılamanın yapılmasına oy çokluğuyla karar vermişti.

Bu karar üzerine Z.E.B. hakkında öğrencilere yönelik "" ve "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırıda bulunmak" suçlarından dava açılmıştı.

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