İzmir'de öğrencilere cinsel saldırıdan yargılanan profesör serbest bırakıldı

İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Z.E.B. ile taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.



Tutuksuz sanık Z.E.B. 35 yıldır meslekte olduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Dokunmuş olabilirim ama kesinlikle cinsel amaçlı değil, suçsuzum." dedi.



Mağdurların avukatı Mustafa Çetin, müvekkillerinin mağduriyeti ve üniversitenin prestiji göz önünde bulundurularak cezanın en üst sınırdan verilmesini ve indirim uygulanmamasını talep etti.



Mahkeme, sanığın 4 öğrenciye karşı "sarkıntılık boyutunda cinsel saldırı" suçunu işlediği kanaatine vararak her mağdur için ayrı ayrı 2 yıl 6 ay, toplamda ise 10 yıl hapis ile cezalandırılmasını kararlaştırdı.



Hakim, sanığın 2 öğrenciye karşı "cinsel taciz" suçundan da toplam 23 bin lira para cezasına çarptırılmasına, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.



