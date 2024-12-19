İzmir’de öğretmene cinsel istismar suçlaması: Görevden uzaklaştırılıp, tutuklandı
İzmir’de üç veli, bir öğretmenin öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, müfettiş görevlendirildi. Soruşturma sonunda öğretmen Y.Ş. görevden uzaklaştırıldı. Gözaltına alınan öğretmen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir’de bir öğretmen cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvuran üç veli, öğretmen Y.Ş.’nin çocuklarına cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan müdürlük, müfettiş görevlendirdi.
Öğretmen Y.Ş. soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı ve polis tarafından gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen evli ve iki çocuk babası öğretmen, çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklandı.
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