İzmir’de öğretmene cinsel istismar suçlaması: Görevden uzaklaştırılıp, tutuklandı

İzmir’de bir öğretmen cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvuran üç veli, öğretmen Y.Ş.’nin çocuklarına cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI



Olayla ilgili soruşturma başlatan müdürlük, müfettiş görevlendirdi.



Öğretmen Y.Ş. soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı ve polis tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen evli ve iki çocuk babası öğretmen, çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklandı.