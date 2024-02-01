İzmir'de olay yerine gelen polis memuruna silahlı saldırı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polisler, aile içi şiddet ihbarına müdahale için adrese gitti. B.K. isimli şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen polis memuruna silahla ateş etti. Karnından yaralanan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırgan B.K., gözaltına alındı.

İzmir'de olay yerine gelen polis memuruna silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aile içi şiddet ihbarında bulunan B.K.'nin Uzundere Mahallesi'ndeki evine gitti.

Görüşme sırasında henüz belirlenemeyen nedenle B.K., polis memuruna tabancayla ateş etti.

Karnından yaralanan polis memuru S.A. sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

memuru S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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