İzmir'de olay yerine gelen polis memuruna silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aile içi şiddet ihbarında bulunan B.K.'nin Uzundere Mahallesi'ndeki evine gitti.



Görüşme sırasında henüz belirlenemeyen nedenle B.K., polis memuruna tabancayla ateş etti.



Karnından yaralanan polis memuru S.A. sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis memuru S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

