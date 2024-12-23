İzmir'de ölü yunus karaya vurdu

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Pamucak Sahili'nde ölü yunus ihbarı yapıldı.



Bölgeye giden dernek başkanı Bahattin Sürücü, yunusun "Stenella coeruleoalba" türü olduğunu tespit etti.



Hayvanın üzerinde herhangi bir yara da kesi izine rastlanmadı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürücü, 2,7 metre boyundaki yunustan aldıkları doku örneklerini Türk Deniz Araştırmaları Vakfına göndereceklerini belirtti.



Bugüne kadar Kuşadası Körfezi'nde 56 yunus ölümünün gerçekleştiğini aktaran Sürücü, "Yunus vakalarındaki en büyük sıkıntının Türkiye'de bir rehabilitasyon merkezinin olmayışıdır. Bazı yunusların hastalıklardan öldüğünü biliyoruz." dedi.