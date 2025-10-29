İzmir'de operasyon: Binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mustafa Kemal Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda E.C.U. ve B.Ö. isimli şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada 58 bin 912 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Ekiplerin ilçede yürüttüğü bir başka çalışmada da E.A., S.D. ve Y.A. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 35 adet 7.65 mm fişek, 49 adet uyuşturucu nitelikli hap, 91 gram metamfetamin ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 178 bin 900 TL geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.